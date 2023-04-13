Sputnik и RT заняли место западных СМИ в Африке

Западные СМИ вызывают раздражение у местной аудитории

Жители африканских стран все чаще смотрят российские источники информации. После сокращения деятельности западных СМИ на континенте все большую популярность приобретают Sputnik и RT, пишет New York Times.

"За последний год поток пророссийского контента все больше появляется в СМИ и в социальных сетях в Африке", - сообщает издание.

В материале приводится мнение африканских блогеров, которые признаются, что часто публикуют новости российских СМИ в своих соцсетях. Они отмечают растущее раздражение молодого поколения в отношении Запада и западных СМИ. Также приводится рассказ жителя крупнейшего города Кот-д'Ивуара, который предпочитает смотреть RT – так как западные СМИ дают необъективную картину конфликта на Украине.

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