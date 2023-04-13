Андрей Медведев рассказал о работе столичного пункта отбора на контрактную службу

Единый столичный пункт начал работу 3 апреля

Заместитель председателя Мосгордумы, журналист Андрей Медведев отметил грамотную организацию работы единого пункта отбора на контрактную службу, который расположен на улице Яблочкова в столице.

По его словам, "впервые за много лет мы видим все-таки цивилизованную историю, где человек, который хочет заключить контракт, в принципе в первый час он уже понимает, получится у него или не получится этот контракт заключить".

"Я первый раз в этом месте. Впечатления - самые положительные, потому что как обычно мы представляли себе, что такое отбор на контрактную военную службу: то есть это какой-то военкомат, где сидит бабушка, которая бумажную картотеку перебирает", - отметил парламентарий.

Андрей Медведев отметил комфортные условия ожидания данном в пункте. Он также выразил надежду, что опыт столицы будет масштабирован и на другие регионы.

"Я знаю достаточное количество взрослых мужчин, которые, скажем, в мобилизацию не попали, но они хотели бы отдать долг родине. Или, скажем, в мобилизацию не попали, а пытались заключить контракт, с ними контракт не заключили по каким-то причинам", - сказал заместитель председателя Мосгордумы.

Единый столичный пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей.

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