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Установлено происхождение выпавшего в Белгороде "белого дождя"

17:04
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Осадки окрасили автомобили и одежду горожан

Выпавший утром 13 апреля в Белгороде необычный дождь оставил белые капли и разводы на автомобилях, белые следы от капель люди замечали и на одежде. Фотографии странного природного явления жители города публиковали в соцсетях.

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Ученые из Белгородского государственного университета провели анализ и выяснили, что это вулканический пепел.

"Мы определили элементный состав... Оказалось, что там большое количество калия - 5%... существует вероятность, что это вулканический пепел с Камчатки", - приводит рассказ директора Инжинирингового центра БелГУ Ивана Никулина РИА Новости.

Ученые заверяют, что подобные осадки не представляют опасности для человека. Предполагается, что это пепел извергающегося камчатского вулкана Шивелуч. Извержение началось утром 11 апреля, вулкан выбросил пепел на высоту более 20 километров.

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