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Роман Бабаян назвал яркой рекламно-информационную кампанию контрактной службы в Москве

17:11
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Она информативная, отметил журналист

Журналист Роман Бабаян высоко оценил рекламно-информационную кампанию контрактной службы в Москве. Он отметил, что она очень наглядная.

"По всему городу мы видим изображения наших солдат, снизу надпись "служба по контракту" и "Есть такая профессия - Родину защищать". Плюс она действительно информативная, она практически охватила весь город, огромный наш город", - сказал Роман Бабаян.

Журналист отметил, что видел большое число публикаций в соцсетях с разъяснением, как можно подписать контракт с Минобороны и что получит человек, который его подпишет.

По словам Бабаяна, открытие единого пункта отбора на контрактную службу сделало подписание контракта для желающих максимально удобным.

Единый столичный пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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Роман Бабаян
Роман Бабаян
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