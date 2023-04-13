Более десятка дачных домов загорелись от пала травы в Мордовии

Есть риск распространения огня

Дачные строения загорелись в Большеберезниковском районе Мордовии. Пал сухой травы перекинулся на 17 домов. По данным МЧС, огонь может перекинуться еще на семь домов, а также на лесной массив.

"В результате перехода пала сухой растительности в населенном пункте Новые Пермиси огонь перекинулся на 17 дачных строений", - приводит сообщение пресс-службы МЧС России РИА Новости.

С огнем борются 18 человек и восемь единиц техники, в готовности также вертолет Ми-8. По данным пожарных, сухая трава горит на 24 гектарах, площадь горящих дач – около 260 квадратных метров.

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