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Трое подготовленных СБУ диверсантов задержаны в Мелитополе

18:13
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Изъята взрывчатка и детонаторы

Трое членов украинской диверсионно-разведывательной группы задержаны в Мелитополе Запорожской области. Установлена их причастность к подрыву железнодорожного полотна, подготовке покушений на сотрудников администрации.

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Задержанные - трое мужчин в возрасте 49, 30 и 26 лет. Все они причастны к совершению терактов на территории Запорожья.

"У них изъяты взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые они брали в подготовленных СБУ схронах", - сообщил в Telegram врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Балицкий подчеркнул, что в Запорожской области усилены меры безопасности. Он напомнил тем, кто собирается выполнять приказы террористов из СБУ: наказание будет максимально суровым, диверсанты и их пособники ответят по всей строгости закона.

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