МиГ-31 отогнал норвежский "Посейдон" от российской границы

Все выполнялось в строгом соответствии с международными правилами

Самолет патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии обнаружили 13 апреля российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря. Чтобы не допустить нарушения государственной границы, в воздух был поднят истребитель Миг-31.

Экипаж российского истребителя из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота идентифицировал воздушную цель. Как отметили в Минобороны, после разворота иностранного военного самолета от государственной границы России истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Воздушные трассы не пересекались, опасного сближения с воздушным судном иностранного государства не было, сообщает военное ведомство. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

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