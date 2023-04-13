Завершается прием заявок на конкурс "Московские мастера" среди специалистов по охране труда

Подать заявку можно до 21 апреля

Конкурс профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Специалист по охране труда" проходит каждый год и направлен на внедрение новых приемов и практик в производство, повышение профессиональных компетенций работников, обмен опытом. Подать заявку на участие можно до 21 апреля.

"Вот уже более 10 лет мы проводим конкурс профессионального мастерства среди специалистов по охране труда. В этом году мы расширяем границы нашего конкурса. Нововведения позволят каждому специалисту по охране труда побороться за звание лучшего. А все участники финального этапа будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе "Лучший специалист по охране труда", – отметил Виталий Подлевский, начальник Управления развития трудовых отношений и охраны труда Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Испытать свои профессиональные навыки смогут специалисты по охране труда со стажем работы не менее одного года любой организации города. Состязание пройдет в два этапа: отборочный (отраслевой) и финальный (межотраслевой). В этом году отборочный этап пройдет и среди всех желающих специалистов-самовыдвиженцев. Для участия им нужно направить заявку на электронную почту mcot@social.mos.ru c темой письма "Заявка на конкурс Московские мастера".

Предварительный этап проводят отраслевые и территориальные органы исполнительной власти города. Лучшие конкурсанты этого тура примут участие в финале, который состоит из трех ступеней. На первой специалисты продемонстрируют знание теории охраны труда. Вторая ступень – "квест-задание", в ходе которого будут оценены практические навыки в оказании первой помощи. Последняя ступень проводится в форме "квиз-викторины", конкурсанты проверят свои мастерство и профессиональный опыт.

Победители и призеры финального этапа конкурса станут известны до 20 июля.

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