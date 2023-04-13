Молодежный форум "Алтай. Территория развития" пройдет с 28 мая по 2 июня

Приём заявок открыт до 30 апреля

С 28 мая по 2 июня 2023 года в парк-отеле "Ая" пройдёт молодёжный образовательный форум "Алтай. Территория развития".

Цель форума – вовлечение талантливых управленцев и молодежных команд в процесс разработки и реализации стратегических направлений развития территорий, подготовка необходимых кадров и формирование инфраструктуры региона для внедрения современных технологий, проектных инициатив.

Форум пройдет по следующим направлениям: "АТР-социальный", "АТР-управленческий", "АТР-трудовой".

Участниками мероприятия станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, реализующие себя в сфере проектной, исследовательской деятельности, активно участвующие в общественной жизни и развивающие свою малую родину.

Приём заявок на молодёжный образовательный форум "Алтай. Территория развития – 2023" открыт до 30 апреля включительно на платформе АИС "Молодежь России".

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