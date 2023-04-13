Боец ВСУ рассказал о бегстве украинских военных с позиций

Последние данные о ходе СВО

Бои за западные окраины Артемовска. В отличие от Марьинки и Авдеевки, противник не успел создать здесь сеть окопов и подземных коммуникаций. Остатки украинских военных цепляются за жилые кирпичные дома. Но штурмовые отряды при поддержке танков методично выбивают неприятеля. Этот боец ВСУ рассказывает, что многие из его сослуживцев бежали с позиций после мощного обстрела.

Один из типичных украинских патриотов прибыл в Артемовск для ротации. На груди сразу два шеврона с орлом – символом нацистской Германии. Но такой оберег, как показывает практика, не спасает от удара "Ланцета". На этот раз мишенью для барражирующего боеприпаса стал бронетранспортер ВСУ на окраине города.

Операторы беспилотного летательного аппарата вскрыли расположение украинского склада вооружения. Они же зафиксировали момент, когда в арсенал попадает высокоточный снаряд и начинается детонация.

Также с помощью коптера наводчики корректируют огонь по украинским националистам, которые укрылись в лесном массиве. Для удара костромские десантники используют самоходную артиллерийскую установку "Нона". После подавления целей экипажи оперативно меняют позицию, чтобы исключить попадание под ответный огонь ВСУ.

В свою очередь артиллеристов прикрывает расчет зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ". Уникальная машина способна вплавь преодолевать водные преграды без возведения понтонных переправ. И одним боекомплектом уничтожать до шести воздушных целей противника.

В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, российские военные ремонтируют технику. Если раньше забарахливший двигатель сразу отправляли на завод-изготовитель, теперь поломки могут устранять силами рембата. Как говорят бойцы, скорости обслуживания позавидуют лучшие автосервисы. После ремонта механики сами занимают места экипажа и обязательно проверяют каждую машину, прежде чем вернуть её на передовую.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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