Собянин дал старт серийному производству электрогрузовиков в "Технополисе "Москва"

Компания смогла максимально локализовать производство

Сегодня в "Технополисе "Москва" открыли сразу три высокотехнологичных производства. Мэр Сергей Собянин и вице-премьер, министр промышленности Денис Мантуров дали старт серийной сборке электрогрузовиков и расписались на капоте автомобиля. Мощности компании позволяют выпускать в год до тысячи таких автомобилей. Кстати, электрогрузовики смогут въезжать в Москву без пропусков, так как их масса меньше 3,5 тонн.

Коммутаторы для центров обработки данных, маршрутизаторы и другое оборудование для телекома. Более 70 процентов продукции этого резидента "Технополиса "Москва" закупают столичные компании.

В этом году мы кардинально расширили свои производственные мощности, что нам позволило в три раза увеличить объемы выпускаемой продукции", - сообщил Георгий Черный, генеральный директор компании по производству телекоммуникационного оборудования. По качеству компания конкурирует с мировыми лидерами в области производства сетевого оборудования.

Первый электрогрузомобиль российского производства разработан на базе шасси УАЗ-профи. Электродвигатель весит всего 50 килограммов. При этом на одном заряде автомобиль может проехать до 300 километров. С максимальной скоростью - 120 километров в час.

От идеи до запуска готовых автомобилей прошло менее двух лет. Компания смогла максимально локализовать производство. 77% комплектующих произведены в России, включая стальной и цветной прокат, шасси, датчики и пластик. Гордость предприятия - собственная разработка синхронного электродвигателя, а также силовой и бортовой электроники. Программное обеспечение тоже разрабатывали сами. Обещают, что автомобиль будет экономичен в эксплуатации.

"Мы поставляем вместе с нашим электромобилем сразу же зарядное устройство, которое является тоже нашей разработкой. Мощность его составляет 40 киловатт. Что позволяет минимально зарядить электромобиль за 2 часа. Но при этом, если такой необходимости нет, вы можете зарядить его за ночь. Скажем, за 10 часов", - пояснил Илья Рашкин, генеральный директор компании по производству электрогрузомобилей.

В этом году компания планирует выпустить около тысячи автомобилей. Основные заказчики - компании-маркетплейсы. Такой электрогрузовик будет стоить 4,5 миллиона рублей без учета государственной субсидии в 950 тысяч, которую можно будет получить при оформлении автомобиля.

"Технополис "Москва" и в целом промышленность Москвы активно развиваются. Несмотря на санкции, а, может быть, отчасти и благодаря им. В этом году будет рост промышленности порядка 8 процентов. Мы видим на примере "Технополиса "Москва". До конца года будет открыто еще порядка 10 предприятий. И, конечно, очевидно, что и "Технополис "Москва" в целом и промышленность Москвы уже обрели устойчивую динамику развития благодаря общим усилиям бизнеса и, конечно, при большой поддержке Министерства промышленности", - заявил Собянин.

"Коллеги - молодцы, справились с теми обязательствами, которые взяли на себя в прошлом году - организация производства. И Москва, и другие потребители, кто сегодня заинтересован в экологическом транспорте, будут формировать стабильный заказ", - отметил Мантуров.

До недавнего времени основная площадка этого резидента "Технопарка "Москва" находилась в Обнинске. Сейчас там осталось только производство лазеров. Здесь же делают оборудование на их основе. Оказалось, что так гораздо удобней.

"Здесь мы находимся в пределах Третьего транспортного кольца. Это достаточно удобная логистика. Мы здесь открыли большой шоу-рум. Приглашаем всех гостей, наших потенциальных потребителей. Люди приезжают, смотрят, все пробуют. У нас здесь есть своя лаборатория, где можно приехать, испытать что-то со своими образцами", - рассказал Дмитрий Андреев, руководитель коммерческого департамента компании по производству лазеров и лазерного оборудования.

Помимо территориальных преимуществ, есть еще одно немаловажное. В технопарке действуют условия особой экономической зоны. Резиденты освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. А ставка налога на прибыль - всего 2 процента.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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