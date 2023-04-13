Мишустин посетил завод в Тюменской области

Премьер осмотрел цеха и пообщался с рабочими

Сегодня глава кабмина Михаил Мишустин с рабочей поездкой побывал в Тюменской области. Глава правительства посетил моторный завод. Одно из крупнейших машиностроительных предприятий региона, где создано современное высокотехнологичное производство и налажен полный цикл ремонта газотурбинных двигателей.

Михаил Мишустин осмотрел цеха и пообщался с рабочими. Также премьер побывал в физико-математической школе, где углубленно изучают естественные науки. Там главе правительства показали лаборатории 3D-печати и экспериментальной химии.

Ученики рассказали, как готовятся к олимпиадам и в своих проектах решают задачи, которые ставят перед ними крупные предприятия региона. Речь зашла и о подготовке кадров. Премьер считает важным профильные направления в старших классах и возможность детям, которые живут в отдаленных территориях, получать качественное образование.

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