ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп прибыл в генпрокуратуру Нью-Йорка для дачи показаний

19:22
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Задерживать экс-президента США пока не собираются

Дональд Трамп дает показания по делу о предполагаемых финансовых махинациях в его компании Trump Organization. Экс-президент США 13 апреля прибыл в офис генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Трамп: Макрон заискивает перед Си Цзиньпином
Америка, катящаяся в ад: что означает для США дело Трампа

Это дело не связано с обвинениями в финансовых махинациях, предъявленными республиканцу на прошлой неделе. Еще в прошлом году генпрокурор штата Нью-Йорк предъявила Трампу гражданский иск. Компанию экс-президенту составили его дети, бывший финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг и его помощник Джеффри Маккони.

Их обвиняли в участии в схеме по манипуляции ежегодной финансовой отчетностью Трампа – что должно было побудить банки предоставлять кредиты на наиболее выгодных условиях. Ответчикам грозит штраф в 250 миллионов долларов и запрет руководить предприятиями в штате Нью-Йорк.

Как сообщает CNN, пока офис генпрокурора не планирует выдвигать обвинения в адрес Трампа или задерживать его. После дачи показаний он сможет вернуться во Флориду.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.