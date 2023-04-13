Трамп прибыл в генпрокуратуру Нью-Йорка для дачи показаний

Задерживать экс-президента США пока не собираются

Дональд Трамп дает показания по делу о предполагаемых финансовых махинациях в его компании Trump Organization. Экс-президент США 13 апреля прибыл в офис генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Это дело не связано с обвинениями в финансовых махинациях, предъявленными республиканцу на прошлой неделе. Еще в прошлом году генпрокурор штата Нью-Йорк предъявила Трампу гражданский иск. Компанию экс-президенту составили его дети, бывший финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг и его помощник Джеффри Маккони.

Их обвиняли в участии в схеме по манипуляции ежегодной финансовой отчетностью Трампа – что должно было побудить банки предоставлять кредиты на наиболее выгодных условиях. Ответчикам грозит штраф в 250 миллионов долларов и запрет руководить предприятиями в штате Нью-Йорк.

Как сообщает CNN, пока офис генпрокурора не планирует выдвигать обвинения в адрес Трампа или задерживать его. После дачи показаний он сможет вернуться во Флориду.

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