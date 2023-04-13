ФБР установило группу авторов утечки секретов Пентагона

Утверждают, что это военнослужащий Национальной гвардии

Эксперты ФБР близки к тому, чтобы установить виновного в утечке секретных материалов из Пентагона. Как сообщил знакомый с ходом расследования источник телеканалу CNN, определилась довольно узкая группа людей, имевших доступ к материалам.

По данным следователей, общее число людей, которые могли получать эту информацию, составляет несколько тысяч человек. Тем не менее, спецслужбам удалось отсеять большинство из них благодаря собранным уликам. Назван даже лидер онлайн-группы, через которую секретные документы США попадали в сеть. Это военнослужащий ВВС Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что Пентагон начал расследование утечки секретных материалов. Документы, раскрывающие данные о графиках поставок оружия на Украину и численности украинских войск, были опубликованы в Twitter и Telegram. При этом некоторые эксперты заподозрили, что слитые файлы – дезинформация.

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