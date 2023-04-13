Францию захлестнула новая волна протестов

В Париже протестующие ворвались в офис Louis Vuitton

"Луи Виттон" пал под натиском протестующих в Париже - офис модного дома взяли штурмом участники уже 12-й по счету демонстрации против пенсионной реформы Макрона.

"Луи Виттон" сегодня предстал в дымчато-красном. Штурмовали штаб-квартиру несколько сотен крепких молодых людей. Модный дом перед этими черными капюшонами капитулировал быстро.

В ход пошли петарды, файеры - так возмущенные граждане пятой республики предлагают решить наболевший пенсионный вопрос. Что думает на этот счет глава корпорации, а по совместительству богатейший француз Бернар Арно, пока неизвестно. Вообще, модный дом еще дешево отделался: протестующие разгромили только офис компании. Бутик - он как раз рядом - митингующие почему-то не тронули.

Это общенациональная акция протеста уже 12-я по счету. И получилась она, пожалуй, самой зажигательной. У столичного Лионского вокзала бастующие железнодорожники развели костер. У Конституционного совета выросли баррикады из мусорных баков. Разбирать укрепления пришлось полицейским. Здание оцеплено. Префектура к нему запретила приближаться. Завтра станет известно, поддержит совет скандальную реформу или нет.

На столичных улицах взрываются петарды. С огоньком протестует и провинция. В пригороде Лиона манифестанты огнем блокируют подъезды к местному нефтеперерабатывающему заводу. В Ренне разожгли пламя прямо на проезжей части. От вспыльчивости демонстрантов уже пострадали несколько припаркованных машин.

Толпы недовольных вышли еще в Нанте, Тулузе, Марселе. Только в Париже колонна демонстрантов собрала порядка 400 тысяч человек. Лозунги прежние - недовольство кабмином и президентом.

За стол переговоров с активистами Эммануэль Макрон сегодня точно не сядет, а вот за праздничный стол – скорее, да. У его дамы сердца - день рождения. О том, что ей уже 70, Бриджит предпочитала не вспоминать.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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