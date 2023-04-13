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На большей части Приморья ввели особый противопожарный режим

22:41
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Огонь угрожал сразу нескольким населенным пунктам

Жители Хасанского района Приморья наблюдают, как огонь опасно подбирается к жилым постройкам. Пал сухой травы стал причиной сразу двух крупных пожаров.

Фронт пожара растянулся на 8 километров и угрожал сразу нескольким населенным пунктам - кадры из микрорайона Рыбак. На место оперативно прибыли специалисты краевой противопожарной службы и Авиалесоохраны. Борьба с огнем продолжалась до поздней ночи.

По словам спасателей, дома в итоге удалось спасти. Сейчас пожарные обходят территорию и тушат остаточные очаги. На большей части Приморья ввели особый противопожарный режим, который запрещает выходить в лес и тем более разводить открытый огонь.

Непростая обстановка и в Забайкалье. Жители в буквальном смысле ощутили запах весны. Трассу Екатеринбург-Тюмень заволокло дымом от лесных пожаров.

В Хакасии тоже объявлен пожароопасный период. С начала года здесь потушено почти 100 возгораний. Одно из них – близ города Абакан. Спасателям удалось локализовать огонь на площадь в 3 гектара и не допустить распространения фронта.

Как выяснилось позже, на севере Екатеринбурга загорелась сухая трава. Выехавший на место пожарный расчет быстро справился с огнем. Однако опасность новых возгораний сохраняется. Сотрудники Авиалесоохраны и МЧС прокладывают минерализованные полосы и мониторят ситуацию с воздуха – недалеко от города находится природный парк.

А вот в Чувашии причиной сразу нескольких пожаров стало неосторожное сжигание мусора. За сутки там сгорели 4 дачи и несколько хозяйственных построек.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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