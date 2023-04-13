Пригожин подсчитал число уничтоженных "Вагнером" боевиков ВСУ

Большая часть приходится на Артемовск и Соледар

Бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подсчитал число уничтоженных бойцами частной военной компании боевиков ВСУ. По его данным, за время спецоперации на Украине подразделения уничтожили 38 тысяч человек личного состава противника.

"С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику - только груз 200, то есть по убитым (безвозвратным потерям) - 38 тысяч человек", - приводит слова Пригожина пресс-служба.

Основатель ЧВК подчеркнул, что 32 тысячи солдат ВСУ уничтожены только в Артемовске и Соледаре приходятся 32 тыс. человек. За Артемовск, расположенный на подконтрольной Киеву части ДНР, сейчас идут ожесточенные бои.

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