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Пригожин подсчитал число уничтоженных "Вагнером" боевиков ВСУ

20:39
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Большая часть приходится на Артемовск и Соледар

Бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подсчитал число уничтоженных бойцами частной военной компании боевиков ВСУ. По его данным, за время спецоперации на Украине подразделения уничтожили 38 тысяч человек личного состава противника.

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"С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику - только груз 200, то есть по убитым (безвозвратным потерям) - 38 тысяч человек", - приводит слова Пригожина пресс-служба.

Основатель ЧВК подчеркнул, что 32 тысячи солдат ВСУ уничтожены только в Артемовске и Соледаре приходятся 32 тыс. человек. За Артемовск, расположенный на подконтрольной Киеву части ДНР, сейчас идут ожесточенные бои.

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