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Илон Маск и Елена Зеленская попали в список самых влиятельных людей журнала Time

21:23
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Байден и Шольц также в перечне

Илон Маск вошел в список 100 наиболее влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time. Владельца соцсети Twitter включили в категорию "Титаны": в ней люди, своей деятельностью оказывающих значительные влияние на жизнь общества. Компанию миллиардеру составили певица Бейонсе и футболист Лионель Месси.

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В категории "Лидеры" рейтинг возглавила жена президента Украины Елена Зеленская. С ней соседствуют осужденная в России за контрабанду наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер и задержанный российскими спецслужбами за шпионаж журналист из США Эван Гершкович.

В этой же категории – президенты США Джо Байден и Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому места в списке не нашлось.

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