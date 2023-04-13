Хакеры Killnet предложили НАТО выкупить секретные материалы

Цена – 3 биткоина

Российские хакеры Killnet устроили аукцион. Они предлагают НАТО выкупить слитые данные из Системы управления обучением альянса.

"Теперь каждый участник Альянса "НАТО" сможет принять участие в нашей игре под названием "Заплати мне, и я буду молчать", - говорится в сообщении основателя Killnet в Telegram.

По словам хакера, первый лот открыт. Это система управления обучением НАТО, гигабайты приватной военной методики, а также личные данные студентов и военных кураторов. Начальная цена лота – 3 биткоина. После того, как этот пакет информации будет выкуплен, Killnet обещает выложить второй лот.

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