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ФБР объявило об аресте подозреваемого в утечке секретов Пентагона

22:13
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Задержан военнослужащий ВВС Нацгвардии США

Подозреваемый в организации утечки секретных документов Пентагона задержан. Об этом сообщили журналистам в Федеральном бюро расследований США.

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В ФБР подтвердили, что провели операцию в северном районе города Дайтон, штат Массачусетс, пишет The New York Times. Арестован военнослужащий ВВС Нацгвардии США, 21-летний Джек Тейшейра, подтвердил официальный представитель американских властей.

Об утечке секретных документов Пентагона впервые стало известно 7 апреля. В документах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению украинских войск и о датах контрнаступления ВСУ. Слитые документы просочились в сеть через игровую онлайн-группу, лидером которой был Тейшера.

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