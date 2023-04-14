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Главред "Национальной обороны" Коротченко: Киев получит от США дальнобойные ракеты

09:06
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Вопрос лишь в сроках

Добьется ли Украина от Запада новых поставок вооружений? На какое оружие и технику может рассчитывать Киев? Как скоро он их получит? И появятся ли у ВСУ реальные возможности для наступательных действий?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Я полагаю, что за сливом секретных документов Пентагона стоит операция по дезинформации России. Соответственно, цель - ввести в заблуждение центр принятия решений в стране. Какими силами располагает Украина, кто и что ей поставляет - это нужно понимать, ориентируясь исключительно на собственные разведывательные возможности. Истребители и дальнобойные ракеты - это только вопрос подготовки соответствующих кадров ВСУ. Дело лишь в сроках. А внешне же просьбы Украины о поставах действительно обставлены в формате шоу", - указал эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео

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