С помощью С-300 сбиты семь ракет американских систем HIMARS

Ранним утром ВСУ вновь обстреляли Горловку. В городе наблюдаются перебои с электричеством, передает "ТВ Центр".

Между тем российские войска продолжают теснить врага. На южнодонецком направлении отражены две атаки боевиков. С помощью С-300 сбиты семь ракет американских систем HIMARS.

На краснолиманском направлении "Солцепеки" ударили по опорным пунктам радикалов. А на купянском подразделения Западного военного округа уничтожили три группы украинских диверсантов.

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