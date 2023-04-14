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Беспилотная авиация корректирует удары российской артиллерии

09:25
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Для поиска целей используют новейший разведывательно-ударный комплекс "Иноходец"

Атаки российской артиллерии корректирует беспилотная авиация ВКС, рассказали в Минобороны.

Для поиска целей используют новейший разведывательно-ударный комплекс "Иноходец". Во время одного из полетов была обнаружена колонна военной техники ВСУ. Расчет передал координаты на пункт управления, техника националистов была ликвидирована с применением высокоточного вооружения.

Современный отечественный аппарат способен не только отслеживать перемещение противника и наводить на цель, но и уничтожать объекты управляемыми ракетами, а также осколочно-фугасными бомбами.

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