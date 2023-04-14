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Противотанковые "Рапиры" успешно справляются с задачами в зоне СВО

09:29
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Перемещение подразделений ВСУ фиксирует беспилотник

Пункты управления, укрепрайоны, технику и склады боеприпасов украинских боевиков уничтожают артиллеристы Западного военного округа. Кадры опубликовало Минобороны.

Противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" эффективны против тяжелой техники противника, но прекрасно справляются и с другими задачами. Расчеты с закрытых позиций открывают огонь по вражеской пехоте, засевшей в здании. Перемещение подразделений ВСУ фиксирует беспилотник. Осколочно-фугасный снаряд завершает дело. 

"Отработали уже много целей, в среднем расстояние до цели - 5-7 километров. ВСУ не могут вычислить постоянно, с какой я работаю позиции. С одной позиции работать нельзя, так как они запускают и коптеры, и беспилотники. Как днем, так и ночью. Как отрабатываем, быстро покидаем позиции", - рассказал командир противотанковой батареи.

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