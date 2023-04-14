Стало известно о новых подвигах героев спецоперации

Младший сержант Александр Столяров при доставке топлива на передовую попал в засаду боевиков

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Экипаж гвардии ефрейтора Кирилла Семова при передислокации командно-штабной машины попал под массированный обстрел радикалов. Надежно замаскировав технику, Кириллу удалось организовать устойчивую связь с артиллерийскими подразделениями, и по неприятелю был нанесен огневой удар. Потерь в экипаже не допущено.

Младший сержант Александр Столяров при доставке топлива на передовую подвергся нападению боевиков. Головная и замыкающая машины были подбиты украинскими диверсантами, колонна остановилась. Однако Александр сумел вывести свой автомобиль-заправщик в безопасное место. И, обнаружив двух националистов, пытавшихся взорвать бензовоз, уничтожил их.

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