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Пепел Шивелуча долетел до Курской и Воронежской областей

09:32
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Его принес восточный ветер

Вулкан Шивелуч, похоже, дал о себе знать за тысячи километров. Жители Курской, Воронежской и Белгородской областей после дождя обнаружили странные белесые разводы, передает "ТВ Центр".
Извержение вулкана Шивелуч может привести к новым научным открытиям

Особенно хорошо они были видны на автомобилях, зонтах и лакированной обуви. Необычные осадки вызвали интерес у ученых, которые провели лабораторный анализ. Специалисты отметили, что с высокой долей вероятности - это смесь пепла, песка и других компонентов.

Местные метеорологи пошли дальше, сообщив, что причиной появления белой пыли после дождя мог стать выброс Шивелуча, его принес восточный ветер.

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