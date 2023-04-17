Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Советы астролога на начало рабочей недели
Овны
Вам захочется попробовать заработать деньги в интернете или на инвестициях. Сегодня есть такая возможность. Но для начала возьмите консультацию у профессионала.
Тельцы
Уран в вашем знаке сегодня поддерживает тихоня Луна в Рыбах, что делает вас задумчивее. Что-то прочитанное или услышанное заставит вас изменить свое мнение о близком человеке.
Близнецы
Для разрешения проблем стоит привлечь кого-то влиятельного, кто встанет на вашу сторону. Возможно, что этот человек сам заявит о себе или вспомнится вам случайно.
Раки
Вы получите признание и благодарность слушателей, зрителей или читателей. Сегодня хорошо проводить прямые эфиры, публично выступать, сдавать экзамены.
Львы
Ваши продуманные аргументы сыграют роль козырей, которые вы достанете из рукава. Повезет и с деньгами, которые вы не заработали: кредитами, грантами, процентами.
Девы
Этот день про любовь, спонтанные проявления чувств, красивые поступки, создание союзов. А еще вы сможете найти хорошие учебные курсы, репетиторов себе или детям.
Весы
Там, где вы проведете этот день, будет царить приятная легкая атмосфера. А еще из неожиданных источников могут прийти деньги: вам начислят проценты или вернут долг.
Скорпионы
Вы найдете в себе новые силы или скрытые таланты, которые станут сюрпризом. А еще вы можете влюбиться, получить или сделать предложение руки и сердца.
Стрельцы
Дома у вас сегодня звучат шутки и смех, а может даже громкая веселая музыка. Вас порадует удачное стечение обстоятельств, новости от детей или любимого человека.
Козероги
Этот день создан для любви и удовольствий. Постарайтесь устроить себе какой- то отдых, выход в свет или делайте то, что обычно приносит вам радость.
Водолеи
Готовьтесь использовать шансы этого дня и заработать денег или освоить новое дело. Не бойтесь быть активными и не молчите, если есть что сказать.
Рыбы
Отличный день для духовных и религиозных практик, метафизических открытий, получения новых знаний. Этот день звезды рекомендуют вам провести в уединении.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"