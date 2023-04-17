Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Советы астролога на начало рабочей недели

Овны

Вам захочется попробовать заработать деньги в интернете или на инвестициях. Сегодня есть такая возможность. Но для начала возьмите консультацию у профессионала.

Тельцы

Уран в вашем знаке сегодня поддерживает тихоня Луна в Рыбах, что делает вас задумчивее. Что-то прочитанное или услышанное заставит вас изменить свое мнение о близком человеке.

Близнецы

Для разрешения проблем стоит привлечь кого-то влиятельного, кто встанет на вашу сторону. Возможно, что этот человек сам заявит о себе или вспомнится вам случайно.

Раки

Вы получите признание и благодарность слушателей, зрителей или читателей. Сегодня хорошо проводить прямые эфиры, публично выступать, сдавать экзамены.

Львы

Ваши продуманные аргументы сыграют роль козырей, которые вы достанете из рукава. Повезет и с деньгами, которые вы не заработали: кредитами, грантами, процентами.

Девы

Этот день про любовь, спонтанные проявления чувств, красивые поступки, создание союзов. А еще вы сможете найти хорошие учебные курсы, репетиторов себе или детям.

Весы

Там, где вы проведете этот день, будет царить приятная легкая атмосфера. А еще из неожиданных источников могут прийти деньги: вам начислят проценты или вернут долг.

Скорпионы

Вы найдете в себе новые силы или скрытые таланты, которые станут сюрпризом. А еще вы можете влюбиться, получить или сделать предложение руки и сердца.

Стрельцы

Дома у вас сегодня звучат шутки и смех, а может даже громкая веселая музыка. Вас порадует удачное стечение обстоятельств, новости от детей или любимого человека.

Козероги

Этот день создан для любви и удовольствий. Постарайтесь устроить себе какой- то отдых, выход в свет или делайте то, что обычно приносит вам радость.

Водолеи

Готовьтесь использовать шансы этого дня и заработать денег или освоить новое дело. Не бойтесь быть активными и не молчите, если есть что сказать.

Рыбы

Отличный день для духовных и религиозных практик, метафизических открытий, получения новых знаний. Этот день звезды рекомендуют вам провести в уединении.

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