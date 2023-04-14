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ЕС анонсировал новый пакет санкций против России

08:23
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Это одиннадцатый комплекс рестрикций Брюсселя

Евросоюз готовится ввести очередной, одиннадцатый по счету, пакет санкций против России. Об этом рассказала в четверг, 13 апреля, еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.

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По словам чиновницы, Брюссель уже ввел десять пакетов рестрикций в отношении России — "будет еще один".

Подробности о содержании планируемого пакета санкций Макгиннес не привела, однако заверила, что он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер, сообщает ТАСС.

Антироссийские санкции привели к серьезным экономическим проблемам в странах, которые ввели эти ограничительные меры. Профессор Иво Будил заявил, что рестрикции угрожают не только экономической стабильности Евросоюза, но и его целостности. По мнению эксперта, "никакой реальной исторической перспективы у Европейского Союза уже нет".

При этом российская экономика адаптируется к внешним ограничениям. Президент России Владимир Путин отметил, что ожидание "краха" российской экономики можно назвать преувеличенными слухами, а авторам санкций самим приходится несладко.

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