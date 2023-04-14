NYT: виновнику утечки документов Пентагона грозят десятки лет тюрьмы

Ему планируют вменить нарушение закона о шпионаже

Подозреваемый в утечке секретных американских документов, в которых содержатся сведения о действиях и планах украинской армии, может лишиться свободы на несколько десятков лет. Об этом в четверг, 13 апреля, написало издание The New York Times.

Газета отмечает со ссылкой на главу американского Минюста Меррика Гарленда, что арестованному вменят нарушение так называемого закона о шпионаже. Он содержит положение о том, что наказание может быть назначено в случае, если данные были незаконно получены с "намерением или достаточной причиной, чтобы считать, что эта информация может быть использована во вред Соединенным Штатам или на пользу любого иностранного государства".

Наряду с этим арестованному могут предъявить отдельное обвинение за каждый из обнародованных секретных документов.

По информации The Washington Post, подозреваемый в утечке считал "удручающей" битвой между "странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет. Источники рассказали, что мужчина считал публикацию документов важной для "просвещения людей, которых он считал своими друзьями и которым можно было доверять".

13 апреля стало известно, что по подозрению в утечке секретных документов, содержащих сведения о планах НАТО по укреплению украинских войск и о датах контрнаступления ВСУ, в США арестован военнослужащий ВВС Нацгвардии, 21-летний Джек Тейшейра.

При этом ответственность за распространение документов в соцсетях в США возлагали на "российские проправительственные Telegram-каналы". Некоторые эксперты сочли слив документов дезинформацией.

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