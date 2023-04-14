В "Вагнере" рассказали об использовании ВСУ "живых щитов" в Артемовске

Украинские военные пытаются удержаться в городе

Украинское командование пытается удержать Артемовск "живыми щитами" из собственных бойцов. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал один из командиров ЧВК "Вагнер", принимавший участие в штурме центра города.

По словам военного, можно прийти к заключению, что со стороны ВСУ обороны "не было вообще". Только местами имеются окопы и маленькие огневые сооружения.

Боец "Вагнера" предположил, что "они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть". Военный назвал ситуацию в Артемовске "бахмутской мясорубкой" для ВСУ (Бахмут — украинское название Артемовска), поскольку "украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, "живыми щитами", сообщает РИА Новости.

Бои за западные окраины Артемовска продолжаются. В отличие от Марьинки и Авдеевки, ВСУ не успели создать здесь сеть окопов и подземных коммуникаций. Российские штурмовые отряды при поддержке танков методично выбивают неприятеля. Один из украинских военных рассказал, что многие из его сослуживцев бежали с позиций после мощного обстрела.

Бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подсчитал число уничтоженных бойцами частной военной компании боевиков ВСУ. По его данным, за время спецоперации на Украине подразделения уничтожили 38 тысяч человек личного состава противника. При этом 32 тысячи солдат ВСУ уничтожены только в Артемовске и Соледаре.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"