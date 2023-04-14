Guardian: между Киевом и Лондоном вспыхнул визовый скандал

Великобритания отказала украинским музыкантам в визах

Между Великобританией и Украиной вспыхнул конфликт, причиной которого стали британские визы. Об этом рассказала обозреватель The Guardian Хелен Пидд.

По сведениям Пидд, музыкантам украинского государственного оркестра не выдали британские визы для турне по этой стране, несмотря на то, что официальный Лондон представлял эти гастроли как пример британо-украинских отношений и подчеркивал важность поддержки украинцев.

Как заявил исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль, один из организаторов турне, как только дело дошло до оформления виз, британской стороне оказалось "все равно". Концерты в Великобритании были перенесены, украинские музыканты застряли во Франции, причем с ним запросили 15 тысяч евро за оформление срочной визы.

Британские власти не давали официальных комментариев по этому вопросу.

Лондон с начала российской спецоперации декларирует полную поддержку Киева. Москве известно, что многие инструкторы и бойцы стран НАТО, в том числе Великобритании, принимают участие в боевых действиях. В марте заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана.

Однако с украинскими беженцами в Великобритании обходятся не слишком гуманно. СМИ писали, что некоторых из них эксплуатируют в Великобритании, заставляя бесплатно работать в обмен на жилье. В британском МВД предложили ввести лимит на число ежегодно принимаемых в страну беженцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"