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Собянин: Москва получила гран-при национальной премии "Умный город"

09:39
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Церемония награждения состоялась 13 апреля

Москва завоевала гран-при Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин запустил три высокотехнологичных производства в "Технополисе "Москва"
Собянин дал старт серийному производству электрогрузовиков в "Технополисе "Москва"

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, призами отмечены восемь различных проектов, которые реализуют в Москве:

  • "Цифровой двойник Москвы";
  • Московский метрополитен;
  • туристический сервис RUSSPASS;
  • сервис "Запись к врачу";
  • сервисы "Мои платежи" и "Получение и оплата ЕПД" на портале mos.ru;
  • видеоаналитика в городской системе видеонаблюдения;
  • инвестиционный портал;
  • электронная модель территориальной схемы обращения с отходами.

Ранее в столице прошел 13-й форум по управлению интернетом, на котором обсудили высокие технологии, в том числе искусственный интеллект и кибербезопасность. По словам экспертов, России необходимо развивать не только внутренний рынок технологий, но и уделить внимание глобальной IT-кооперации.

В Москве уже активно применяют высокие технологии для улучшения качества жизни горожан. Искусственный интеллект помог московским врачам поставить уже 10 миллионов предварительных диагнозов, из них более миллиона — с начала 2023 года.

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