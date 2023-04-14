Собянин: Москва получила гран-при национальной премии "Умный город"

Церемония награждения состоялась 13 апреля

Москва завоевала гран-при Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, призами отмечены восемь различных проектов, которые реализуют в Москве:

"Цифровой двойник Москвы";

Московский метрополитен;

туристический сервис RUSSPASS;

сервис "Запись к врачу";

сервисы "Мои платежи" и "Получение и оплата ЕПД" на портале mos.ru;

видеоаналитика в городской системе видеонаблюдения;

инвестиционный портал;

электронная модель территориальной схемы обращения с отходами.

Ранее в столице прошел 13-й форум по управлению интернетом, на котором обсудили высокие технологии, в том числе искусственный интеллект и кибербезопасность. По словам экспертов, России необходимо развивать не только внутренний рынок технологий, но и уделить внимание глобальной IT-кооперации.

В Москве уже активно применяют высокие технологии для улучшения качества жизни горожан. Искусственный интеллект помог московским врачам поставить уже 10 миллионов предварительных диагнозов, из них более миллиона — с начала 2023 года.

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