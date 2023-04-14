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Собянин: Свои разработки в московском газовом секторе помогли выйти на независимость от импорта

09:59
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Программа по развитию собственного производства в московском газовом секторе стартовала в 2017 году

На сегодняшний день свыше 91% компонентов продукции АО "Мосгаз" полностью производятся в России — в том числе на собственных мощностях компании. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин высоко оценил качество импортозамещения

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, программа по развитию собственного производства в московском газовом секторе стартовала в 2017 году. В "Моспромгазе" организовали полный цикл производства большей части необходимого оборудования и материалов.

Газораспределительные пункты города проходят постоянную модернизацию. В 2022 году было выпущено 33 пункта редуцирования газа, а в период с 2023 по 2030 годы столичные власти рассчитывают реконструировать еще около 100 ГРП.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что портал поставщиков столицы помогает малому и среднему бизнесу и способствует развитию импортозамещения. По его словам, 79% закупок города на портале поставщиков – товары отечественного производства. В лидерах по закупкам – хозяйственная продукция, бытовая химия, товары для строительства и ремонта, учебники и канцтовары.

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отмечал, что есть отрасли, в которых импортозамещение критически важно, например, грузовое автомобилестроение. Политик заявил, что по этому направлению "какие-то вещи нам придется, наверное, делать самим" в том случае, "если нам другие страны, дружественные, не предложат аналогичные товары".

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