Москва неоднократно говорила о вовлеченности Альянса в конфликт

Кадровые военные государств — членов Североатлантического альянса в составе специальных подразделений присутствуют на Украине. Об этом в пятницу, 14 апреля, пишет Politico со ссылкой на секретные документы американского Минобороны, которые в результате утечки оказались в открытом доступе.

Согласно этим данным, на Украине по состоянию на 23 марта работало как минимум одно такое подразделение численностью 97 человек. Из них 50 военных — британские, также в состав подразделения входят 17 человек из Латвии, 15 — из Франции, 14 — из США, один — из Нидерландов.

При этом Politico отмечает, что документы, в которых содержатся указанные сведения, могут быть фальшивкой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что и до утечки секретных американских документов было известно, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях.

В Белом доме подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине. При этом официальный представитель администрации США Джон Кирби заверил, что военные располагаются в посольстве США в Киеве и не участвуют в боевых действиях, а лишь "совместно с военным атташе работают над учетом того, что поставляется в Украину".

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