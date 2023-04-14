Российские войска выдавливают боевиков из укрепрайонов среди многоэтажек Артемовска

Отступая, радикалы уничтожают дома

Танки бьют прямой наводкой. Прикрывают атаку штурмовых отрядов. Это первые кадры из западных кварталов Артемовска. Накануне вечером бойцы вышли к позициям радикалов. И сейчас постепенно выдавливают их из укрепрайонов среди многоэтажек. С коптера видно - вот националисты забегают в подъезд высотки. Через секунды группа из пяти человек ликвидирована точным выстрелом российской бронетехники.

А эта серия подрывов - дело рук националистов. Отступая, они уничтожают дома. Надеются, что завалы на улицах и перекрестках остановят продвижение танков и спецназа. Несмотря на смертельную опасность, российские бойцы каждый день спасают оставшихся в городе мирных жителей. В основном это пожилые. Кто категорически отказался уезжать в подконтрольные ВСУ районы. (

Вдоль всей линии соприкосновения от Красного Лимана на севере до Запорожья и Херсона на юге без перерыва работает артиллерия. Дивизионы и батареи ровняют с землей плацдармы ВСУ. В первую очередь, на участках, где националисты могут попытаться перейти в контрнаступление.

Отряд боевиков обосновался в заброшенной ферме. Радикалы не знают, что уже обнаружены. Мощный "прилет" разрушил постройку. Артиллеристы слегка поправили прицел. Еще залп. И опорный пункт превращается в обломки.

В воздух на разведку поднимается ударный дрон "Иноходец". Через несколько часов операторы уже докладывали в штаб о результатах работы. От пункта дислокации националистов остались только лохмотья. Из десятка палаток уцелела лишь одна. И та вся порвана осколками. Кстати, это был не просто городок, а еще и тренировочный лагерь, где боевиков обучали иностранные советники.

Проходят специальную подготовку бойцы, которые в ближайшие дни усилят подразделения железнодорожных войск. В первую очередь - огневые группы бронепоездов. Именно на стрелковую и тактическую подготовки - основной упор. Ведь, главный противник спецназовцев - не фронтовые подразделения ВСУ, а диверсанты и разведгруппы. Поэтому у каждого бойца своя задача. Снайпер должен уметь оперативно ликвидировать командиров. Оператор противотанковой установки - бронетехнику. А расчет крупнокалиберного пулемета - пехоту и беспилотники.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"