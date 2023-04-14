Парень в красных шортах: кто слил в Сеть секретные документы Пентагона

Предполагаемый преступник задержан

Группа захвата на бронетранспортерах и в полной боевой амуниции в прямом эфире подъезжает к дому подозреваемого в крупнейшей со времен Эдварда Сноудена утечке. В кадре - предполагаемый Джейк Тейшейра. Его берут под стражу.

К военным особо опасный, по мнению CNN, преступник выходит в красных шортах. Сопротивления при аресте не оказывает. За выдачу гостайны Тейшейре грозит несколько десятков лет тюремного заключения.

21-летний летчик первого класса, а по некоторым данным, стажер отдела кибербезопасности, Джейк Тейшейра родом из штата Массачусетс. Подробности его биографии публикуют сотрудники издания Washington Post. Газета делает акцент на том, что он выходец из "крайне патриотической семьи". Друзья описывают его как набожного католика, который сомневался в будущем Америки. События на Украине, исходя из расследования журналистов, очевидно принимал слишком близко к сердцу. Боевые действия называл удручающими и считал, что у Москвы и Киева должно быть больше общего. Секретные документы Пентагона начал публиковать в одной из социальных сетей примерно с февраля 2022 года - для "просвещения" своих друзей и знакомых, с которыми играл в видеоигры. Фотографировал конфиденциальные данные прямо у себя на кухне - на одном из снимков разглядели похожую облицовку стола. На вопрос: откуда он мог раздобыть эту информацию, у WP ответ тоже имеется. Издание сообщает, что у Тейшейры был доступ к Объединенной всемирной разведывательной системе связи.

Журналисты считают данную версию правдоподобной. Доступ к такого рода документам есть у тысяч военных и госслужащих от низшего звена до руководства. Вот только у американцев такая складная история вызывает много вопросов. Сама правящая власть, на удивление, тоже реагирует на Тейшейру, которого заокеанские СМИ преподносят как второго Сноудена, весьма спокойно. Сам арест юного военного Джо Байден никак не комментирует. Выступая в Дублине, американский президент вновь запутался в семантике родного языка. Вместо слова "lead", что в переводе означает "вести за собой", глава Белого дома неожиданно предложил собравшимся сделать кое-что другое (lick - лизать).

"Нет ничего из того, что наши страны не могут сделать сообща! Так что да благословит вас всех Бог! Давайте лизнем мир!".

Гораздо больше, чем утечка невероятно секретных военных данных, демократов волнует Украина. А точнее, как бы еще сильнее затянуть конфликт и обострить отношения с Москвой. С этими двумя целями прекрасно справляется официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд. На форуме американо-украинского партнерства обещает Киеву всяческую поддержку. В том числе и финансовую - за счет России.

"Мы работаем над тем, чтобы Россия оплачивала реконструкцию Украины. При поддержке Конгресса Министерство юстиции получило новые полномочия по использованию противозаконных активов, изъятых у российских олигархов, для оказания помощи и восстановления Украины. Конечно же, обсуждаются и активы российского Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов, которые заморозили мы и наши союзники", - сказала она.

Вот только требование о добровольно-принудительном финансировании киевского режима некоторым странам порядком надоело. Премьер-министр Венгрии назвал Украину несуществующим в экономическом плане государством. Виктор Орбан уверен: конфликт закончится ровно в тот момент, когда США и его сателлиты обрежут Киеву содержание. Европе, по словам политика, настало время задуматься о себе и своих проблемах.

Александра Сергомасова, Саркис Саркисян, "ТВ Центр"

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