Трамп снова сходил на допрос: что известно

На этот раз - по многомиллионному иску об экономической деятельности его финансовой империи

В центре Нью-Йорка усиленные наряды полиции. После почти семичасового допроса Дональд Трамп покидает офис окружного прокурора. Он здесь уже второй раз с начала месяца. Теперь - по гражданскому иску на 250 миллионов долларов. Это еще те времена, когда он выстраивал свою финансовую империю и только мечтал о президентском кресле.

"В иске утверждается, что Трамп и его компания завышали стоимость многих активов, носящих имя Трампа. Это поля для гольфа, отели, офисные здания и так далее, чтобы получать выгодные условия по кредитам и страхованию. Когда Трамп был здесь в последний раз, он не отвечал на вопросы, ссылаясь на пятую поправку, позволяющую не свидетельствовать против себя. Но на этот раз он ответил почти на все, причем под присягой", - рассказал телерепортер Майкл Сисак.

Видеозаписи допроса, вероятно, будут использованы в суде. Рассмотрение назначено на октябрь. Но эти обвинения гораздо менее опасны, чем те, что были предъявлены на минувшей неделе. Впервые в истории экс-президент США может предстать перед судом по уголовному делу. Сразу 34 эпизода, среди которых - фальсификация деловой документации и многотысячные выплаты двум женщинам, в том числе порноактрисе, за молчание о предполагаемой любовной связи.

Каждая поездка Трампа на допрос сопровождается митингами его противников и сторонников - иногда в одном и том же месте. На встречах с потенциальными избирателями Трамп неустанно повторяет, кому выгодно вести против него войну: "Это фальшивое дело было возбуждено только для того, чтобы помешать предстоящим выборам 2024 года, и оно должно быть немедленно прекращено".

Но тучи сгущаются - с каждой неделей у адвокатов Трампа все больше работы. Продолжаются расследования по штурму Капитолия, подсчету голосов в штате Джорджия и законности хранения секретных документов в имении Трампа Мар-а-Лаго. В совокупности экс-президенту грозит уже 136 лет лишения свободы.

Кирилл Парменов, Абдулла Кучаев, "ТВ Центр"

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