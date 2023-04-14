В российских регионах борются с природными пожарами

В Алтайском крае удалось отстоять село Бастан

В Челябинской области сразу несколько лесных и ландшафтных пожаров. Вот огонь бушует в районе Шершневского водохранилища в поселке Западный. И сам областной центр последние дни - в густом дыму. Горожанам рекомендуют не открывать окна и меньше находиться на улице.

Клубы дыма наблюдали и над подмосковными трассами. В районе Ногинска и Подольска. На 36-м километре трассы М-2 накануне ликвидировали возгорание сухой травы.

В Курганской области возгорание началось в одном из домов поселка Твердыш, пламя по сухой траве перекинулось на соседние постройки и лесной массив. Сгорели 16 строений - в том числе пять жилых. Пожарным удалось локализовать пожар на площади в 750 квадратных метров. В ликвидации участвовали сорок сотрудников МЧС, 17 единиц техники. Погода в Курганской области бьет температурные рекорды - в апреле уже плюс 20 - и способствует возникновению пожаров. Для того, чтобы как можно быстрее тушить их в лесах, в область уже переброшены 30 парашютистов-десантников "Авиалесоохраны".

"Почти треть лесов в Курганской области - крайне пожароопасны из-за обилия смолы, сосновых пород. Может возрасти количество палов сухой травы, незатушенных костров, что станет причиной роста лесных пожаров, мы будем помогать региону ликвидировать возникающие очаги", - заявил Дмитрий Ишуткин, инструктор десантно-пожарной группы ФБУ "Авиалесоохрана".

В Мордовии сухая трава горела на площади в 24 гектара. Огонь перекинулся на дачный поселок. Повреждены 17 строений.

В Костромской области удалось спасти от огня жилые дома и ферму с крупным рогатым скотом. А в Алтайском крае разбушевавшееся пламя остановили в девяти километрах от села Бастан. К тушению привлекали вертолёт, тяжелую технику и пожарный поезд.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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