Музей-заповедник "Царское село" готовится к туристическому сезону

Совсем скоро дорожки парков украсят мандариновые деревья и средиземноморские лавры

Когда во дворцовом парке начинаются такие работы - значит, точно пришла весна. Старинные венецианские скульптуры прячут в защитные футляры от зимних метелей и раскутывают, когда окончательно прекращаются ночные заморозки. Так здесь делают уже несколько веков - повелела императрица Елизавета Петровна.

Это одна из крупнейших в России сохранившихся коллекций оригинальной парковой скульптуры первой четверти 18 века - особая гордость музея-заповедника "Царское село". Ведь даже в знаменитом Летнем саду давно уже стоят копии. А эти мраморные изваяния были здесь и при Екатерине II, и при сыне ее императоре Павле, при всех трех Александрах и двух Николаях:

"Исторический мост между веками, когда ты идешь по Эрмитажной аллее и смотришь глазами Екатерины. Которая проходила и видела ту же самую скульптуру. Это уникально", - отметила Наталья Лансере, хранитель павильонов и скульптур ГМЗ "Царское село".

Совсем скоро парк станет таким, каким его любила Екатерина Великая. Уже все готово для этого в старинных императорских оранжереях. Зимой здешние садовники высадили около 300 тысяч растений. Первые "весенники" - 25 тысяч разноцветных "анютиных глазок" - уже распустились. 20 сортов, самые причудливые сочетания оттенков. Виола - это научное название цветка - устойчива к холоду, ее традиционно высаживали здесь все 300 лет. В мае к ней присоединятся тюльпаны и нарциссы:

Мандариновые деревья, средиземноморские лавры в кадках всю зиму проводят в теплицах, а летом, как и в царские времена, их выставляют на плацу перед Екатерининским дворцом. В императорских оранжереях придерживаются принципа историчности - используют приемы садового оформления 18-19 веков. Это вызывает огромный интерес у посетителей. Особенно у тех, кто увлекается цветоводством на загородных участках.

В царскосельских теплицах возрождают даже такую интересную традицию, как овощные цветники. Они были очень популярны в Европе и в Российской империи в 18 веке. Перцы, помидоры, физалис - все они украсят клумбы парадной части парка. На клумбах можно будет также увидеть душистый фенхель, шалфей, красную смородину. Возрождать дореволюционные традиции придворного садоводства, говорят здесь, не менее интересная работа, чем реставрация самих дворцов. Это изучение архивов, поиск старинных сортов растений. Например, перец до середины 19 века во всех европейских каталогах по растениеводству значился как цветочная культура - с такими целями и покупался. А еще под Петербургом, оказывается, выращивали бахчевые культуры.

"Это малоизвестный факт, но в Санкт- Петербурге, который, в общем, не кажется дынным регионом, одно время так много дынь выращивалось, что она, как картошка, на рынках продавалась", - рассказала Ольга Филиппова, главный хранитель парков ГМЗ "Царское село".

В этом году царскосельские растениеводы впервые посадили и дыни, и арбузы - ростки только взошли, саженцы переедут в эту теплицу, как только ее освободят от виолы. Выращивать бахчевые будут по старинным технологиям. А что получится - обещают показать осенью.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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