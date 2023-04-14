Володин обвинил США и ЕС в лицемерии

Западные лидеры заботятся только о сохранении власти, заявил политик

Политические лидеры США, Германии и Франции демонстрируют двойные стандарты, не думая ни об Украине, ни о собственных гражданах. Такое заявление в пятницу, 14 апреля, сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик написал в своем Telegram-канале, что Джо Байден, Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон "пытаются сохранить власть, ввергая граждан своих стран в огромные проблемы, не думая о народе Украины, ее экономике".

Украинская территория, по словам Володина, превращена Западом в полигон для "обкатки новых способов ведения войны" и испытаний вооружений, причем это касается и опасных и запрещенных видов оружия — например, биологического.

При этом своим гражданам западные политики рассказывают, что большая часть средств, выделяемых Украине, останется в США и Европе, а Киев должен будет вернуть полученные деньги с процентами. Но одновременно с этим украинцев уверяют в полной поддержке, указал спикер Госдумы.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что целью коллективного Запада в украинском конфликте является победа над Россией, а "на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни".

Секретарь Совбеза Николай Патрушев предупреждал, что Запад может спровоцировать общеевропейский или мировой конфликт в своем стремлении сокрушить Россию, используя Украину.

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