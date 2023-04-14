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КНДР раскрыла подробности испытания межконтинентальной ракеты

11:50
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Пуск вызвал панику на японском острове Хоккайдо

В Северной Корее сообщили подробности испытания, которые вызвали панику на японском острове Хоккайдо. Накануне в КНДР состоялся первый запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" на твердом топливе, передает "ТВ Центр".

За процессом наблюдал глава республики Ким Чен Ын, которого сопровождали - жена и дочь.

Две ступени ракеты упали в море на расстоянии 10 и 335 километров от восточного побережья КНДР. Между тем в Японии в результате запуска ракеты сработала спутниковая система оповещения. Жителей острова Хоккайдо предупредили о необходимости срочной эвакуации.

Через некоторое время тревогу отменили, поскольку район падения фрагментов ракеты оказался за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море.

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