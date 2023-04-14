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Россия и Китай упростят поездки для туристов

10:46
  • пятница
  • 14 апреля 2023

Ведется работа по либерализации визового режима

Россия и Китай готовят новое соглашение, упрощающее поездки туристических групп между странами.

Об этом РИА Новости сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. В частности, речь идет о безвизовых поездках для групп от трех человек. Срок безвизового пребывания увеличат с 15 дней до 21 дня.

Дипломат отметил, что разговоры о либерализации визового режима с Китаем ведутся регулярно. Работа с Пекином продолжается.

31 марта власти Китая разрешили туроператорам ввозить в страну иностранные туристические группы и бронирование по схеме "билет и гостиница".

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