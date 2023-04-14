Собянин рассказал о проектировании новой автодороги в ТиНАО

В рамках проекта планируется строительство новых дорог и пешеходных тротуаров

В Москве продолжаются проектировочные работы по новой автомобильной дороге в ТиНАО. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, дорога длиной четыре километра к железнодорожной станции Санино перспективного МЦД-4 будет проходить с двух сторон — от Боровского и от Зайцевского шоссе — и протянется до поселка Кокошкино.

Разработка проекта закончится в 2023 году, ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году. Маршруты городского транспорта до остановочного пункта будущего МЦД-4 повысят комфорт для жителей близлежащих населенных пунктов.

При этом будут построены новые дороги и тротуары, реконструированы улицы, установлено наружное освещение и остановочные павильоны, будет благоустроена прилегающая территория, рассказал Собянин.

Ранее сообщалось, что строительство моста в Москворечье-Сабурове вошло в финальную стадию. Арочный автомобильный мост от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской навсегда свяжет два берега Москвы-реки на юге столицы. Как отметил ведущий инженер технической службы компании-подрядчика Максим Фролов, мост на данный момент полностью собран, замкнут и сварен — остались небольшие косметические детали.

Также продолжается строительство южного участка Московского скоростного диаметра. Практически завершены монтажные работы, начинается установка фонарей и укладка асфальта. Оценить новую магистраль водители смогут уже осенью.

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