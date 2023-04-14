Вор обчистил храм в Подмосковье, выпил кагор и уснул

Утром его нашли за алтарем

В Подмосковье мужчина украл пожертвования из храма, выпил две бутылки кагора и уснул.

Инцидент произошел в храме в селе Пересветово около Дмитрова. Нарушитель разбил стекло, проник в храм, стащил денежные средства, находящиеся в церковной лавке и свечном ящике.

Затем его внимание привлек кагор. Мужчина выпил две бутылки и уснул за алтарем. Утром его задержала полиция.

Вором оказался 30-летний ранее судимый житель Забайкальского края. Возбуждено уголовное дело о краже, мужчину отправили в СИЗО.

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