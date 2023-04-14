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Во Всемирном банке признали независимость России от своих кредитов

11:21
  • пятница
  • 14 апреля 2023

При этом организация надеется на возобновление сотрудничества

Всемирный банк надеется, что в будущем удастся вернуться к полноценному взаимодействию с Россией. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал исполнительный директор финансового института по России и Сирии Роман Маршавин.
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Представитель ВБ напомнил, что в 2022 году Всемирный банк приостановил большинство своих совместных инициатив с Россией, однако он признал бесперспективность попыток Запада добиться изоляции России.

Маршавин также отметил, что российская экономика давно не зависит от кредитных ресурсов Всемирного банка. При этом через Всемирный банк Москва прямо и косвенно оказывает поддержку своим союзникам, а также генерирует возможности для своих компаний и граждан, работающих в бреттон-вудских институтах, сообщает РИА Новости.

Ранее аналитики Всемирного банка заявили, что в 2023 году ВВП России сократится менее существенно, чем ожидалось ранее. При этом в финансовом институте полагают, что среднесрочные перспективы роста российской экономики "являются сдержанными" из-за ограничения доступа России к ресурсам и технологиям, повышающим производительность.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что важнейшим результатом 2022 года стало кратное повышение экономического суверенитета нашей страны. Запад рассчитывал, что Россия рухнет через две-три недели или месяц после введения санкций, однако сложности прошлого года в экономике пошли стране "только на пользу".

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