В России с коронавирусом госпитализированы 1047 человек

Скончались 35 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1047 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 8082 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 9605 человек, скончались 35 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 1193 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 95. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 804 человека, в Московской области – 152.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22750798 случаев заболевания, зарегистрировано 397753 летальных исхода.

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