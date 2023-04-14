Шойгу рассказал о внезапной проверке Тихоокеанского флота

ТОФ в полном составе поднят по тревоге в рамках проверки

Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки проведет учения с ракетными пусками. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Как отметил глава Минобороны, Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.

Особенностью этой внезапной проверки станет то, что будет вскрываться подводная обстановка на подходах к базам флота, рассказал министр. При этом будут задействованы ВКС России, воинские части и подразделения обеспечения.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в ходе проверки ТОФ поручено взять на отдельный контроль боевую устойчивость стратегических подлодок и готовность к применению оружия. Для проверки создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии.

Также в ходе проверки в соответствии с принятыми решениями на применение сил флота и планами мероприятий поручено на практике отработать учебно-боевые задачи, цитирует Герасимова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в составе подводных сил Тихоокеанского флота России к концу 2024 года появится дивизия атомных подводных лодок специального назначения – носителей ядерных торпед "Посейдон".

В марте в рамках боевой подготовки субмарина "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота выполнила в Японском море пуск крылатой ракеты из подводного положения. В расчетное время ракета успешно поразила объект на тактическом поле "Сюркум" в Хабаровском крае.

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