В Венгрии назвали Украину несуществующей страной

Война закончится, когда прекратится финансирование

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной.

Такое заявление он сделал в эфире радио Kossuth. Украина не может сама себя финансировать, война истощила все финансовые ресурсы страны. В настоящее время украинскую систему государственного устройства, здравоохранение, образование, пенсии и все остальное обеспечивает именно Европа.

"По сути, Украина в финансовом отношении - несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Когда США и Европа перестанут финансировать Украину, война закончится, уверен Орбан.

В конце марта Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению вопроса отправки миротворческих войск на Украину.

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