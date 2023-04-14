Российский нефтяной экспорт обновил трехлетний максимум

Это произошло вопреки санкциям Запада и потолку цен на нефть

Физический объем российского нефтяного экспорта в марте 2023 года достиг максимального уровня с апреля 2020 года. Это следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного в пятницу, 14 апреля.

В организации подсчитали, что поставки российской нефти морем увеличились на 0,6 млн баррелей в сутки, до 8,1 млн б/с. Поставки нефтепродуктов возросли на 450 тысяч б/с, до 3,1 млн б/с.

В результате нефтяные доходы Российской Федерации в марте, по данным агентства подскочили на 1 млрд долларов, хотя в годовом исчислении они сократились на 43%, сообщает ТАСС.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что цены на энергоносители в мире растут — это обеспечит нашей стране дополнительный приток валюты.

При этом российский вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия уверена в востребованности своих нефти, газа, сжиженного природного газа (СПГ) и угля в мире. В частности, одними из крупных потребителей российских энергетических ресурсов является Китай.

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