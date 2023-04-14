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Посольство Финляндии обратилось в МИД России из-за подозрительных писем

12:27
  • пятница
  • 14 апреля 2023

В дипмиссию пришли конверты с неизвестным порошком

Финское посольство в Москве обратилось в российское Министерство иностранных дел в связи с тем, что в здание дипломатической миссии были доставлены три подозрительных письма. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказали финские дипломаты.

Как уточнили в посольстве, при вскрытии одного из конвертов был найден порошок неизвестной природы. Действуя в рамках правил безопасности, установленных МИД Финляндии, сотрудники посольства передали полученные письма представителям российских компетентных органов.

Посольство Финляндии сразу после инцидента обратилось к Министерству иностранных дел Российской Федерации. Российское внешнеполитическое ведомство пока не давало комментарием в связи со случившимся, сообщает РИА Новости.

В феврале в российское посольство в Бухаресте пришел подозрительный конверт. На место были вызваны спецслужбы Румынии, они изъяли конверт для проверки.

Летом 2022 года подозрительная посылка пришла из Крыма в посольство Франции в Москве. Внутри находились кости, свертки с неизвестным содержимым, 11 бахил и письмо на французском языке, в котором говорилось, что это сувениры.

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